«Я меж двух огней нахожусь»: звезда «Слова пацана» Никита Кологривый рассказал о служащем в ВСУ отчиме

Живущий на Украине отчим звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого служит в ВСУ. Об этом артист рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Его отношения с семьей можно назвать непростыми. Актер много лет не видел маму, которая живет на Украине со своим мужем.

«У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — заявил Кологривый ведущей канала Лауре Джугелии.

Никита родился в Новосибирске — часть детства он провел на Украине, где учился в русской школе. Но из нее его выгнали за плохое поведение: артист излишне любил привлекать к себе внимание. После его семья переехала в Новосибирск — сейчас там живет отец Кологривого.

В прошлом месяце актер посетил один из баров Новосибирска вместе с друзьями. Сначала, по словам персонала, он вел себя адекватно, но из-за алкоголя стал приставать к одной из официанток. Получив от девушки отказ, Кологривый укусил ее, а после пошел ругаться с другими посетителями и охранниками. В итоге Никиту задержали, и его отправили под административный арест на семь суток.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый усомнился в актерских талантах коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ивана Янковского. Он заявил, что актера взяли в сериал без кастинга.