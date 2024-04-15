«Мало Вов Адидасов?»: Кологривый усомнился в актерском таланте Ивана Янковского

Актер Никита Кологривый усомнился в актерских талантах коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ивана Янковского. Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии, опубликованном на YouTube.

Как рассказал Кологривый, Янковский получил роль в нашумевшем сериале без кастинга.

«А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?», — поделился артист.

Кологривый также предположил, что Ивану Янковскому не удастся «переплюнуть» своего известного деда Олега Янковского. В то же время он уточнил, что коллега нравится ему «как друг».

Напомним, Никита Кологривый неоднократно выступал с критикой коллег по цеху. Так, в этом году артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Александру Бортич. Позднее он высмеял актерские способности Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров из «Слова пацана» и признался, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Кологривый признался в изменах супруге с Агатой Муцениеце.