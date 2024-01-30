«Я мечтал стоять на сцене и петь»: Саша Санта рассказал о творчестве и жизни

Певец, композитор, автор-исполнитель, финалист шоу «Главная сцена 2 сезон» канала «Россия 1» и «Победитель» Первого канала Саша Санта рассказал WomanHit.ru о начале своего творческого пути, на что потратил первые заработанные деньги и о том, как увидел мир в красках.

Команда музыканта создает хиты уже для многих ключевых артистов шоу-бизнеса. Сам Саша Санта поделился, что начал заниматься музыкой с пяти лет. Более того, по признанию автора-исполнителя, даже все его детские игрушки были связаны с музыкой.

«У меня всегда все игрушки были связаны только с музыкой. Мне дарили и машинки, и сладости, и конструкторы всякие, но меня интересовали только лишь пианино, кассетный плеер и наушники», — рассказал музыкант.

С детства Саша Санта мечтал выступать на сцене. Он поделился, что с 13 лет подрабатывал в ресторане. Этот период автор песен назвал «школой».

«Это своего рода школа, где я смог понять, каким я могу быть, какой разный может быть зритель, ну и плюс ко всему, я зарабатывал неплохие для того времени деньги», — отметил он. Первые заработанные деньги музыкант потратил на запись песни про безответную любовь.

Однако для полного счастья музыканту не хватало видеть мир во всей полноте красок – у него было очень плохое зрение. В 2015 году он сделал операцию по коррекции зрения. После этого жизнь Саши Санты заиграла яркими красками.

Саша Санта признается, что его главная мечта детства уже сбылась.

«Я мечтал стоять на сцене и петь. Всегда. Я никогда не рассматривал запасных вариантов. Всегда знал, что я родился для того, чтобы использовать свой талант. Это мое самое большое удовольствие», — заключил автор песен.

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