«Я мечтал о семье и хотел жениться»: сын Михаила Круга рассказал о расставании с девушкой

Сын Михаила Круга рассказал о неудачах в личной жизни и сорванной свадьбе. 22-летний Александр признался, что в прошлом пытался создать отношения, но сейчас все его внимание сосредоточено на музыке, сообщает «Антенна-Телесемь».

Так, в 17 лет у звездного наследника была первая любовь. Он познакомился с девушкой по имени Лиза. Они много фотографировались, а ее снимки были у него в соцсетях. В одно время они расставались и вновь сходились, но отношения не продолжились. А в 18 лет он нашел новую возлюбленную – Анастасию. О ней было не так много информации. Через два года появилась другая девушка, о которой тоже мало что известно.

Александр признался, что с последней избранницей собирался даже построить семью. Он испытывал к ней искренние чувства.

«Я мечтал о семье и хотел жениться, но наш пути с девушкой разошлись», — поделился наследник.

Молодой человек отметил, что они продолжают общаться, а, возможно, когда-нибудь даже вновь сойдутся. Но при этом он рассуждает о том, что идти к алтарю в таком возрасте может быть рановато. Для начала нужно иметь стабильный заработок. Артист мечтает о больших гонорарах и сейчас все свое время посвящает творчеству.

Сейчас Александр принимает участие в проекте «Новая Фабрика звезд», где есть много девушек. Но певец говорит, что не рассматривает отношения во время участия в шоу.

«Мы пришли сюда прежде всего для того, чтобы развиваться в музыкальном плане, а не искать любовь», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что вдова Михаила Круга Ирина в три раза повысила гонорар за выступления. Оказалось, что сын артистки тоже готов петь на корпоративах. Желающие могут заказать сразу двух исполнителей.