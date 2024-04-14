Частный концерт стоит 4 млн рублей: вдова Михаила Круга Ирина в три раза повысила гонорар за выступления

Певица Ирина Круг, вдова покойного шансонье Михаила Круга, в три раза повысила гонорар за выступления. Теперь частный концерт артистки стоит 4 миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash.

В связи с чем Ирина повысила расценки, ее меннеджеры пока не сообщили. Кроме того, сын исполнительницы шансона Александр, тоже готовый петь на корпоративах, пошел по стопам матери. Цена его выступлений выросла до 700 тысяч рублей. По данным журналистов, скачок произошел почти вдвое.

При этом заказчики могут пригласить молодого человека, популярность которого возросла после участия в «Новой Фабрике звезд», и, доплатив 1,3 миллиона рублей, увидеить его мать. Ирина и Александр выступят для состоятельной публики дуэтом.

Ранее сообщалось, куда пропал сын Тины Канделаки после ухода из «Новой Фабрики звезд». Молодой человек приступил к съемкам в сериале про полицейских.