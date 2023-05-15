«Я материлась»: с 59-летней Лолитой Милявской произошел неприятный инцидент в самолете

Лолита Милявская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Артистка готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. На этот раз знаменитость вышла на связь и сообщила о неприятной ситуации, произошедшей в самолете.

Не так давно Лолита увлеклась садоводством, вот почему ее участок земли в Болгарии засажен различными деревьями и кустарниками. Однако в какой-то момент артистка поняла, что неправильно ухаживает за растительностью. Это привело к тому, что она привезла из Москвы туда удобрения и краску для стволов деревьев.

Во время перелета произошла непредвиденная ситуация: краска вылилась на пальто певицы, и в какой-то момент Милявская потеряла самообладание и начала нецензурно выражаться.

«Я материлась и мыла пальто под краном. Оно даже стильнее стало, все в белых разводах. Так создается мода», — цитирует «7Дней.ru» Лолиту.

Также артистка добавила: несмотря на инцидент, ей очень нравится новое увлечение. По мнению Милявской, садоводство благоприятно сказывается на ее психологическом состоянии.

Ранее Лолита раскрыла секрет феноменального похудения. Подробности смотрите в этой статье.