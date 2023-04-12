«Отрезала себе желудок»: 59-летняя Лолита Милявская раскрыла секрет феноменального похудения

Лолита относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певица ведет активный диалог с публикой, вот почему всем известно о ее личной жизни и имеющихся проблемах. Не так давно Милявская удивила общественность. Дело в том, что артистка похудела на 12 кг и своими результатами решила похвастаться в социальной сети. Рассматривая фото звезды в одном нижнем белье, фолловеры заметили странный шрам на животе Лолиты. После этого стали распространяться слухи о перенесенной липосакции знаменитости. В новой беседе с Пятым каналом Милявская поспешила внести ясность в ситуацию.

Как выяснилось, подобные домыслы крайне разозлили артистку. Исполнительница хита «На Титанике» уверяет: она сбросила вес честным путем, без хирургического вмешательства. Лолита явно устала доказывать всем правду, именно поэтому она заявила: «Думайте, что хотите».

«Все равно все пишут: "Она отрезала себе желудок". Волшебных таблеток не существует», — высказалась артистка.

Как выяснилось, знаменитость полгода сидела на строгой диете, посещала регулярно врачей и делала массажи. Только так ей удалось достичь фигуры, о которой она давно мечтала. А тот самый шрам на животе — это давнее напоминание о ее внематочной беременности.

Ранее мы писали о том, что 59-летняя Лолита заявила о расставании с молодым любовником. Артистка без жалости произнесла: «Как появился, так и исчез». Полное высказывание Милявской читайте в этой статье.