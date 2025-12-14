«Я, мама и свекровь остались без мужей одновременно»: певица Натали рассказала о семейных трагедиях

Потерявшая мужа певица Натали откровенно рассказала о череде семейных трагедий. В эфире шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» артистка призналась, что она, ее мама и свекровь похоронили мужей почти одновременно.

В 2023 году исполнительница хита «Ветер с моря дул» пережила тяжелую утрату — ее муж Александр Рудин свел счеты с жизнью. Натали не могла смириться со смертью супруга, с которым прожила более 30 лет, и даже подготовила себе место на могильной плите рядом с супругом. Однако, как оказалось, это была не единственная трагедия в семье певицы за последнее время – ее мать и свекровь также похоронили избранников.

По словам Натали, пережить горе ей и близким помог просмотр сериала «Зимородок». В студии программы Андрея Малахова артистка обратилась к турецкому актеру Эмре Алтугу, исполнившему в ленте одну из главных ролей.

«Эмре первый раз в России, но для нас Вы - родной человек. Понятно, что все знают нашу трагическую, такую грустную историю нашей жизни. Мы три женщины — мама, я и свекровь — остались без мужей. Наши мужья ушли в мир иной почти одновременно, поэтому, пока я занималась налаживанием жизни по всем фронтам, Вы моей маме скрасили жизнь», — призналась Натали.

Певица рассказала, что турецкий актер стал любимцем ее семьи, а сериал с его участием оценил ее младший сын. «Теперь Евгений узнал все про любовь, про отношения мужчин и женщин. Бабушки все просветили — вот именно на примере сериала "Зимородок". Благодарю Вас», — заявила артистка.

Напомним, Натали два года боролась за жизнь мужа, который страдал от депрессии после перенесенного ковида с осложнениями. Но усилия оказались тщетными: в 2023 году Александр Рудин покончил с собой. Трагедия стала тяжелым ударом для знаменитости, она даже думала о смерти. Лишь спустя время певица смогла найти в себе силы жить дальше и вернулась к творческой деятельности.

Ранее Натали вспомнила, как ее супруг страдал от депрессии и панических атак: «Мы прожили два года в этой тяжелой болезни, которая называется смерть при жизни».