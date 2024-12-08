«Смерть при жизни»: Натали рассказала, как страдал от депрессии ее супруг

В июле 2023 года певица Натали столкнулась с тяжелой утратой. Ее муж Александр Рудин, с которым звезда прожила 33 года в браке, совершил самоубийство. Артистка долго приходила в себя, соблюдала траур и временно отказалась от выступлений. Только сейчас исполнительница хита «Ветер с моря дул» нашла силы, чтобы рассказать о том, как пережила потерю супруга.

Певица долго не решалась рассказать, от чего умер Александр. Мужчина страдал от затяжной депрессии, которая развилась после того, как он переболел коронавирусом.

«Мы прожили два года в этой тяжелой болезни, которая называется смерть при жизни. Он как будто вырвался из плена. Долго не могла смириться с этой болезнью», — призналась Натали в эфире программы «Секрет на миллион».

Как пояснила певица, супруг страдал от провалов в памяти, панических атак, тревожности. Порой мужчине казалось, что он умирает и даже просил убить его. Александр даже слышал голоса, и ему потребовалось лечение в психиатрической больнице. Позже выяснилось, что у мужчины органическая депрессия, при которой происходит поражение сосудов головного мозга.

Июльским утром певице показалось, что в лечении супруга образовался прогресс. Он целовал на ночь супругу, и Натали ощутила юношескую влюбленность.

После Александр решил выйти из дома, пока артистка готовила завтрак. Однако певица поняла, что произошло что-то неизбежное.

«Я просто вижу его, что он лежит вот здесь на камушках. Не понимала, что он умер, потому что я его целую, трогаю, глаза открываются», — добавила она.

Спасти супруга не удалось. Натали долго осознавала произошедшее, но со временем научилась жить без любимого.

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