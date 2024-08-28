Певец Шура заявил, что ему подарили двухкамерный гроб. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнитель хитов «Холодная луна» и «Твори добро» признался журналистам, что один из фанатов подарил ему дорогой гроб.

«Это Костя, мой замечательный друг, у Кости фирма своя погребальная, ритуальная. Мне гроб подарили, двухкамерный гроб — ну и что? Он шикарный, я вообще обожаю! Он стоит у него на продаже, но все знают, что это мой гроб, его никто купит», — заявил он.

Шура рассказал, что часто любит ходить на кладбища, потому что там он может отдохнуть от суеты. Музыкант заявил, что ему дарили и другие дорогостоящие подарки — например, автомобили.

«Мне машины дарят и говорят — только с тем условием, что ты будешь водить ее сам. А я не вожу!» — рассказал он.

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