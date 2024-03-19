«Я люблю тебя»: Мария Голубкина назвала Александра Ширвиндта отцом

Актриса Мария Голубкина почтила память народного артиста России Александра Ширвиндта. Артистка трогательно обратилась в соцсети к художественному руководителю Театра сатиры, в котором сама служит уже много лет.

В личном блоге Мария Голубкина поделилась редким фото с Александром Ширвиндтом и дополнила его лаконичной подписью.

«Я люблю тебя, папа», — трогательно обратилась к ушедшему артисту актриса.

Такая неоднозначная подпись под фото вызвала много вопросов у тех, кто не знаком с биографией Александра Ширвиндта и Марии Голубкиной и не связан с Театром сатиры. Так, пост актрисы решила прокомментировать телеведущая и юрист Катя Гордон.

«Папа как крестный? Как духовный или правда папа? Прости за идиотский вопрос, просто на этом фото прям сходство какое-то», — написала знаменитость.

На самом деле Марию Голубкину и Александра Ширвиндта связывали теплые отношения. Когда отчим актрисы Андрей Миронов ушел из жизни, будущая артистка столкнулась с травлей в школе. Именно Александр Ширвиндт тогда встал на ее защиту.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительной информации, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. У артиста остались супруга Наталья Белоусова, с которой он прожил 67 лет, и сын Михаил, а также двое внуков.

Ранее мы писали о том, что невестка Александра Ширвиндта Анастасия рассказала о первой встрече с ним.