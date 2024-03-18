«Совсем окаменела»: невестка Александра Ширвиндта рассказала о первой встрече с ним

Невестка умершего народного артиста Александра Ширвиндта вспомнила о первой встрече с ним. Она призналась, что, когда увидела его, то «окаменела», но он смог расположить ее к себе и успокоить.

В личном блоге Анастасия Ширвиндт поделилась историей, как познакомилась с отцом мужа. По ее словам, Михаил привел ее в квартиру на Котельнической набережной в Москве, и она настолько была напугана, что не могла даже пошевелиться. Однако прийти в себя ей помог Александр Анатольевич, который сразу стал обращаться к ней так, будто они давно знали друг друга.

«Игнорируя все церемонности, прикрикнули на меня: «Ну, чего стоишь-жмешься? Сервируй давай. Тут рюмки, тут — бутылки», - призналась Анастасия в личном блоге.

Также она отметила, что только Александр Ширвиндт мог говорить даже с чужим человеком так, что он сразу же чувствовал себя нужным, значимым и близким ему.

Напомним, что артист умер на 90-м году жизни 15 марта. Причиной его кончины названа сердечная недостаточность.

Ранее на прощании с Александром Ширвиндтом в Театре сатиры заметили венок от Владимира Путина.