«Я люблю тебя, Лос-Анджелес»: дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина улетела из России
24-летняя дочь Варум и Агутина нашла нужным улететь из России в США.
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Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум вернулась в США после новогодних праздников. 24-летняя Елизавета прилетела в Москву в декабре, чтобы навестить 55-летнего отца, у которого обнаружили тромб в ноге.
В соцсетях девушка поделилась радостью от того, что она наконец-то улетела из России.
«Я люблю тебя, Лос-Анджелес!» - написала Лиза на своей странице в соцсетях.
На опубликованных кадрах дочь Агутина и Варум позировала в легкой кожаной куртке-косухе. При этом в Москве во время ее визита были аномальные морозы, поэтому девушке приходилось тепло одеваться, что, вероятно, ей не очень нравилось.
Как пишет Kp.ru, вместе с Лизой в США вернулся и ее возлюбленный Джон. Известно, что молодой человек связан с музыкой. Девушка уже познакомила его со своими знаменитыми родителями.
Ранее Варум и Агутин неоднократно подчеркивали, что предпочитают не вмешиваться в личную жизнь дочери, но присматривают за ней на расстоянии. Однажды, Леонид даже пригрозил одному из американских бойфрендов Лизы расправой. Позже молодые люди расстались.
Елизавета много лет живет в США вместе с родителями матери - композитором Юрием Варум и его женой Любовью.
Ранее мы писали, что дочь артистов впервые за долгое время решила навестить родителей и приехала в Россию с новым возлюбленным. Прошлый Новый год Лиза встретила с рок-музыкантом Кайлом Флинком, но пара рассталась. Девушка не рассказывала подробности их разрыва.