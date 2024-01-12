«Я люблю тебя, Лос-Анджелес»: дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина улетела из России

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум вернулась в США после новогодних праздников. 24-летняя Елизавета прилетела в Москву в декабре, чтобы навестить 55-летнего отца, у которого обнаружили тромб в ноге.

В соцсетях девушка поделилась радостью от того, что она наконец-то улетела из России.

«Я люблю тебя, Лос-Анджелес!» - написала Лиза на своей странице в соцсетях.

На опубликованных кадрах дочь Агутина и Варум позировала в легкой кожаной куртке-косухе. При этом в Москве во время ее визита были аномальные морозы, поэтому девушке приходилось тепло одеваться, что, вероятно, ей не очень нравилось.

Как пишет Kp.ru, вместе с Лизой в США вернулся и ее возлюбленный Джон. Известно, что молодой человек связан с музыкой. Девушка уже познакомила его со своими знаменитыми родителями.

Ранее Варум и Агутин неоднократно подчеркивали, что предпочитают не вмешиваться в личную жизнь дочери, но присматривают за ней на расстоянии. Однажды, Леонид даже пригрозил одному из американских бойфрендов Лизы расправой. Позже молодые люди расстались.

Елизавета много лет живет в США вместе с родителями матери - композитором Юрием Варум и его женой Любовью.

Ранее мы писали, что дочь артистов впервые за долгое время решила навестить родителей и приехала в Россию с новым возлюбленным. Прошлый Новый год Лиза встретила с рок-музыкантом Кайлом Флинком, но пара рассталась. Девушка не рассказывала подробности их разрыва.