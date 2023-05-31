«Я люблю Наташу»: Джигурда перестал скрывать чувства к Королевой и заговорил о Тарзане

Актер Никита Джигурда в очередной раз привлек внимание общественности к своей личной жизни. Звезда публично признался в чувствах к замужней певице Наташе Королевой, которая 31 мая отмечает юбилей. Исполнительнице хита «Желтые тюльпаны» исполнилось 50 лет.

Джигурда высказался о многолетней дружбе с именинницей и посвятил ей множество теплых слов. Мужчина, который ранее называл своей богиней жену Марину Анисину и близкую подругу Анастасию Волочкову, теперь присвоил этот «титул» Королевой.

«Богиня Королева, все та же девочка! Я люблю Наташу… Буду поднимать тосты за здоровье Наташеньки!» — сказал Джигурда.

При этом Джигурда не забыл и о муже певицы, стриптизере Сергее Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан. Он отметил, что дорожит их дружбой.

«Я любуюсь этой парой. В шоу-бизнесе многое бывает по уговору, а есть настоящие пары», — цитирует актера издание «РИА ФАН».

Ранее мы писали о том, как Марина Анисина прокомментировала свой отъезд с детьми в Турцию. Поклонники были уверены, что она находится на стадии развода с Никитой Джигурдой. Фигуристка высказалась и об этом.