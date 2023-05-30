«Любовника там завела?»: Марина Анисина ответила, зачем улетела от Джигурды в Турцию

Вокруг семьи актера Никиты Джигурды ходит много слухов. После его откровенных видео с балериной Анастасией Волочковой и кадров с другими девушками, многие всерьез заговорили о разводе мужчины с законной супругой Мариной Анисиной. Фигуристка прокомментировала домыслы поклонников. Об этом сообщает Пятый канал.

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что спортсменка взяла детей и улетела жить в Турцию. А Джигурда остался в Москве. Анисина побывала в пресс-центре «Национальная Служба Новостей» и рассказала, что никуда не уезжала от мужа.

«Бросили Джигурду, увезли детей в Турцию, сбежали. Признавайся, Марина Вячеславовна, может и любовника там завела?» — поинтересовался у любимой Никита.

Анисина в ответ на это вспомнила о статьях, на которые натыкалась в Интернете. Женщина отметила, что все разговоры начались из-за неправильной подачи информации после шоу Леры Кудрявцевой.

«Я не сказала ни одного плохого слова в адрес Никиты. Все вывернули, начались статьи, что я куда-то уехала. Ребят, я никуда не уезжала», — пояснила фигуристка.

Рыжеволосая красавица объяснила, что отправилась в Турцию ради детей – дочери и сына, которые профессионально занимаются теннисом. Звездная семья вынуждена была подстраиваться под академию и сотрудников.

«Мы вместе, Никита меня любит абсолютной любовью, и ни у кого не получится нас разлучить», — заявила Марина.