«Все соки из меня высосал»: 44-летняя певица Слава о романах с большой разницей в возрасте

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, в ходе презентации своего пятого альбома призналась, что с возрастом стала видеть в партнерах постарше одни минусы.

На мероприятии присутствовал гражданский муж Славы, 72-летний Анатолий Данилицкий, поэтому журналисты поинтересовались у нее о преимуществах романов с мужчинами, которые гораздо старше по возрасту.

«Сейчас уже никаких, одни минусы. Раньше были большие плюсы», — ответила Слава и засмеялась.

При этом она похвалила Анатолия, назвав его стильным.

«Все соки из меня высосал и выглядит теперь лучше, чем я», —приводит слова артистки Kp.ru.

Ранее Слава помирилась с Филиппом Киркоровым после ссоры из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка рассказала, что поп-король ей очень импонирует.