НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 сентября 2024, 20:59
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«Все соки из меня высосал»: 44-летняя певица Слава о романах с большой разницей в возрасте

44-летняя Слава заявила, что раньше у отношений с мужчинами постарше были плюсы.
«Все соки из меня высосал»: 44-летняя певица Слава о романах с большой разницей в возрасте

© Starface.ru

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, в ходе презентации своего пятого альбома призналась, что с возрастом стала видеть в партнерах постарше одни минусы.

На мероприятии присутствовал гражданский муж Славы, 72-летний Анатолий Данилицкий, поэтому журналисты поинтересовались у нее о преимуществах романов с мужчинами, которые гораздо старше по возрасту.

«Сейчас уже никаких, одни минусы. Раньше были большие плюсы», — ответила Слава и засмеялась.

При этом она похвалила Анатолия, назвав его стильным.

«Все соки из меня высосал и выглядит теперь лучше, чем я», —приводит слова артистки Kp.ru.

Ранее Слава помирилась с Филиппом Киркоровым после ссоры из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка рассказала, что поп-король ей очень импонирует.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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