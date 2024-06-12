«Я лучше почитаю книжку»: Татьяна Навка рассказала, кто кормит завтраками Дмитрия Пескова

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что сама не готовит завтраки для мужа, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. За приготовление вкусной еды в их доме отвечает помощница, приехавшая в Москву из Луганска.

При этом Татьяна подчеркнула, что и сама прекрасно готовит, так как родилась в Днепропетровске, но редко заходит на кухню. Спортсменка предпочитает провести свободное время за чтением интересной книги или общением с близкими и друзьями, в число которых входит и экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович.

«Так как я с Украины, я очень вкусно готовлю. Я понимаю толк. Но я готовить не люблю. Кому-то это нравится, кто-то даже медитирует при этом. Я лучше почитаю книжку, пообщаюсь с родными, близкими. У меня есть помощница по дому, она приехала из Луганска», - разоткровенничалась олимпийская чемпионка в YouTube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А».

Она также отметила, что ради стройной фигуры тщательно следит за питанием и ест два раза в день.

«Чтобы худеть, нужно уменьшать порции, закрывать рот», - сказала фигуристка, добавив, что также регулярно выходит на лед и четыре раза в неделю занимается в спортивном зале.

Ранее Татьяна Навка заявила, что не видит 9-летнюю дочь Надежду в киноиндустрии. Девочка дебютировала в фильме «Исполняющий обязанности».