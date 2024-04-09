«Сниматься непросто»: Татьяна Навка рассказала о карьере в кино 9-летней дочки

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что не видит 9-летнюю дочь в киноиндустрии. Олимпийская чемпионка рассказала о карьере Надежды изданию HELLO!.

9-летняя Надежда дебютировала в кино в фильме «Исполняющий обязанности». По словам Навки, съемочный день длился 12 часов, и школьнице было трудно привыкнуть к нагрузке. Несмотря на это, она «прекрасно справилась» с первой ролью. Надежда уверенно чувствовала себя перед камерой и быстро запоминала слова.

«Детям в кино сниматься в целом непросто. 12-часовой рабочий день – это очень сложно. Моя Надя побыла на съемочной площадке буквально часа три и сказала: «Все, хочу домой». Потом, правда, передумала», — рассказала Татьяна.

Несмотря на успех, Навка заявила, что не видит дочь в киноиндустрии. Татьяна считает, что дочь сама должна выбрать профессию.

«Вот исполнится Наде 18, сама будет выбирать, как и кем работать», — резюмировала фигуристка.

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