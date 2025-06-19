«Я лишилась пока своего автора»: Анна Asti пожаловалась на Диму Лорена, написавшего для нее «Царицу»

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, пожаловалась, что осталась без автора ее главных хитов «Царица» и «Феникс» Димы Лорена. По ее словам, между ними произошла творческая пауза.

«Я лишилась пока своего автора, потому что Дима Лорен не писал для меня новые треки полтора года. Мы ничего другого не записывали, мы ожидали. Если он не может для меня написать трек полтора года, то, наверное, что-то между нами иссякло», - сказала Анна в беседе со StarHit.

Певица не исключила, что Лорену надо просто дать время соскучиться по их тандему. При этом Анна подчеркнула, что никаких ссор между ней и Димой не было.

Вместе с тем, композитор сейчас активно сотрудничает с конкурентами Анны Asti. Он записал несколько хитов для Artik & Asti и все чаще стал появляться на светских мероприятиях в компании солистки Севиль.

Кроме того, о сотрудничестве с Лореном заявила протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова. Она заверила, что теперь автор хитов Анны Asti будет работать только с ней. В начале июня Лорен и Овсянникова появились вместе на премии МУЗ-ТВ.

Ранее Анна Asti выступила в Москве в большим сольным концертом. Она пригласила на мероприятие Филиппа Киркорова, который удивил зрителей неожиданным поведением. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» после совместного номера внезапно обнял Анну сзади и несколько раз нежно поцеловал в щеку. При этом певица ответила ему взаимностью.