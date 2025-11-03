«Я лежу в больнице, а он ездит на Мальдивы с любовницами»: певица Слава в слезах пожаловалась на Данилицкого

Певица Слава в слезах пожаловалась на Анатолия Данилицкого, с которым прожила более 20 лет. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» артистка заявила, что во всем поддерживала гражданского мужа, в то время как он «ездил на Мальдивы с любовницами».

Исполнительница хита «Одиночество» рассказала, что помогала бизнесмену вылечиться от рака и всегда была рядом, а тот вместо благодарности уделял внимание другим женщинам.

«Человек говорит, что он не может тебе ничем помочь, но при этом у него хватает сил и времени на других женщин. И когда ты это узнаешь, ты понимаешь, что ты просто дура и рабочая лошадь, на которой ездят. <…> Еще успевает ездить на Мальдивы с любовницами, пока я его лечу. Молодец, да?» — высказалась Слава, не сдерживая слез.

Артистка не скрывает: она обижена на избранника, в заботе и поддержке которого когда-то нуждалась и сама, но тот был равнодушен. Слава призналась, что за последние 15 лет не получила ни одного подарка от возлюбленного.

«Больше всех я его поддерживала. Не родные, никто. И финансово, и так. <…> Он просто должен был помогать как мужчина. Он обязан это делать, а не тратить деньги на поездки с любовницами. Это несправедливо! Когда ты видишь, что твоя женщина лежит в больнице после операции, и никак ей не помочь. Ни одного подарка за 15 лет я не получила! Это нормально?» — возмутилась певица.

Несмотря на проблемы в отношениях, Слава старалась демонстрировать бурную личную жизнь и подарки от поклонников в соцсетях. В начале осени артистка похвасталась кольцом с бриллиантом от тайного ухажера. Но, как оказалось, все это было лишь провокацией.

«Сейчас я буду плакать опять. <…> Я сама себе это кольцо купила. Просто вот назло. Никто мне ничего не дарил. Потому что я не позволяю, чтобы за мной ухаживали другие мужчины. А он за мной не ухаживает уже сто лет», — призналась знаменитость.

Напомним, Слава состояла в гражданском браке с Анатолием Данилицким почти 20 лет, у пары родилась дочь Антонина. Однако в 2022 году певица неожиданно объявила о расставании с предпринимателем из-за его измен.

Ранее Слава показала подарок от Анатолия Данилицкого, полученный после расставания.