Опубликовано 30 сентября 2025, 18:35
Снова объявился в жизни певицы: Слава показала подарок от Данилицкого, с которым рассталась пару недель назад

Анатолий Данилицкий после расставания со Славой подарил ей последний iPhone.
Певица Слава похвасталась подарком от бывшего возлюбленного Анатолия Данилицкого. У пары снова произошел разлад, но бизнесмен, по всей видимости, готов в очередной раз завоевать сердце артистки.

Слава рассталась с Данилицким несколько недель назад. Певица и предприниматель часто расходятся и сходятся, поэтому внезапное возвращение последнего в жизнь звезды, вероятно, не стало ни для кого неожиданностью.

Артистка опубликовала в своем блоге историю, в котором показала дорогостоящий подарок от бывшего возлюбленного. Бизнесмен подарил Славе iPhone последней модели в оранжевом цвете. Звезда выложила фото устройства на фоне цветов и написала «Толя».

Ранее главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, почему Славе сложно найти мужчину. По ее словам, у артистки мало времени на личную жизнь из-за большого количества работы.

