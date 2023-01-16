«Я лежу»: Светлана Немоляева перестала самостоятельно передвигаться из-за проблем с ногами

85-летняя актриса Светлана Немоляева не может самостоятельно передвигаться и сниматься в кино из-за сломанной ноги. В начале декабря народная артистка РСФСР выходила на сцену и играла в «легких» спектаклях с тростью, а сейчас вернулась к инвалидной коляске.

«Вот сейчас из-за сломанной ноги не могу сняться в одной маленькой, но замечательной роли», - рассказала Немоляева.

На днях актриса должна играть в спектакле «Как важно быть серьезным». «Очень хочу его играть. Но у меня сломана нога. Конечно, я могу сыграть в коляске…», - заявила Немоляева и сообщила, что у режиссера другое видение – в радостной и эмоциональной постановке коляске не место.

Немоляева продолжает ежедневно заниматься телом и делать ежедневную балетную зарядку в течение 10 минут. «Даже теперь, когда я сломала ногу и лежу, все равно двигаю ногами и руками, могу ногу поднять вертикально», - сообщила актриса.

Она призналась, что много лет не могла прийти в себя после смерти мамы. В целом в ее жизни было много потерь: ушли из жизни родители, муж, друзья. С другой стороны, Немоляева называет себя счастливой: у нее есть любимая профессия и семья.

Ранее сообщалось, что мать композитора Игоря Крутого начала ходить. До этого она 5,5 месяцев провела в инвалидной коляске.