«Сделала 20 шагов»: мать Игоря Крутого начала ходить после 5,5 месяцев в инвалидной коляске

Мать композитора Игоря Крутого Светлана встала с инвалидной коляски. Это произошло спустя полгода после тяжелейшего перелома и нескольких операций.

Радостную новость о состоянии 88-летней Светланы Крутой сообщила сестра композитора Алла. По ее словам, «впервые за 5,5 месяцев… мама сделала 20 шагов». Случившееся стало для семьи настоящим «праздником».

Не меньше родственников о восстановлении радуется сама Светлана Крутая. «Сегодня в первый раз удалось пройти своими ногами без инвалидного кресла и палочки», - сообщила она, назвав это «праздником души».

Напомним, будучи в опасном возрасте мать Крутого сломала ногу. Это произошло летом 2022 года. Женщину госпитализировали в американскую клинику. Она перенесла несколько операций.

Ранее сообщалось о переломе у актрисы Елены Прокловой. В настоящее время она находится в Боткинской больнице и восстанавливается после операции.