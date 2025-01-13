«Я лежу под капельницей»: звезда «Утренней почты» Юрий Николаев вышел на связь после госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев вышел на связь после новости о его госпитализации с переломом. В беседе с RT звезда программы «Утренняя почта» заявил, что находится под капельницей в больнице.

«Сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет. Я, честно говоря, не думал, что будет перелом. Я думал, ну ушиб…» — поделился Юрий Николаев.

Также 76-летний артист опроверг информацию о том, что у него обнаружили перелом бедра. По словам Юрия Николаева, он идет на поправку и находится под наблюдением врачей.

«Никакого перелома бедра нет. Есть перелом кости, но это не бедро, ничего такого. Мне нужно отлежаться, привести себя в порядок, и все. Все будет нормально», — заявил телеведущий в разговоре с «Абзацем».

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также народный артист России вел «Голубой огонек» и «Песню года», снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Николаев попал в реанимацию с переломом бедра. По данным источников, экс-ведущий «Утренней почты» получил травму, споткнувшись дома о мебель и упав. Уточнялось, что знаменитости провели срочную операцию, и сейчас он восстанавливается в обычной палате.