Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию с переломом бедра

У 76-летнего Юрия Николаева вновь возникли проблемы со здоровьем. Телеведущего увезли в реанимацию с переломом бедра.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист споткнулся дома и сломал тазобедренную кость. Николаева госпитализировали и сделали срочную операцию, ему пришлось провести два дня в реанимации из-за сильной слабости.

На данный момент, по информации издания, Николаев находится в обычной палате и параллельно проходит лечение от рака легких.

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о госпитализации артиста. Сообщалось, что Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, а врачи пытались определить причины случившегося и поставить телеведущему точный диагноз. При этом уточнялось, что у знаменитости исключили инфаркт и инсульт. Позже выяснилось, что ему диагностировали воспаление легких.

После Николаева выпустили из больницы. Но врачи строго запретили ему курить: артист давно страдает от этой вредной привычки. Телеведущий сначала отказывался следовать советам медиков, но затем согласился им следовать.