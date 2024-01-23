«Я Лену отобрал лично»: сын Алибасова рассказал о жене для отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что сам нашел седьмую жену для отца. По информации ряда СМИ звезда узаконил отношения со своей помощницей, которую когда-то помог найти наследник.

Бари-младший признался, что ничего не знал о свадьбе отца. В беседе с Газета.Ru он вспомнил, как увидел Елену из 200 претенденток на работу помощницей.

«Я Лену отобрал лично 200 человек собеседования проходили на то, чтобы работать с отцом, но самой профессиональной оказалась Лена. Ладно, сына, хрен с ним с сыном, но сваху не пригласить — это, конечно, отвратительно», – пожаловался сын звезды.

Бари-младший считает мачеху близким человеком. На вопрос об имуществе он ответил, что ему все равно, собирается ли Елена на что-то претендовать или нет. Он также вспомнил о прошлом браке отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«В прошлый раз, когда он на Шукшиной женился, ее дочка терпеть его не могла, она его обсирала. Он не хотел ей ничего отдавать, и получается, его попытались изнасиловать, отобрать у него квартиру, деньги и права на творческие продукты. Это сделали насильно», – высказался молодой человек.

В этот раз, если отец захочет переписать и отдать все жене, то сын не будет против.

«Это будет его желание. Ну как я могу куда-то влезать?» – добавил он.

Ранее новая жена Алибасова объяснила, почему пара отказалась от свадебного торжества.