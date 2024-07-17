«Я легенда!»: певица Лолита дала отпор хейтерам в новом клипе

В конце прошлого года певица Лолита посетила «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», после которой она столкнулась с отменой концертов. Артистка долго не появлялась и на телевидении, но после снова вернулась в строй. О своих переживаниях по поводу трудного периода в жизни звезда рассказала в новой песне Offset.

Клип на песню опубликован на YouTube-канале артистки. В начале ролика певица в разговоре по телефону говорит, что не будет не перед кем извиняться, а с работой у нее все в хорошо. Затем знаменитость выходит на сцену в не очень привлекательном кафе. В конце она меняет свою точку зрения и заявляет, что готова извиниться.

«Снова в тренде в твоей ленте. Я легенда!», — поет в припеве Лолита.

Отметим, что исполнительница хита «На Титанике» возвращается к частным выступлениям после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка подняла прайс с 4 млн рублей до 5. Также она просит 500 тыс. рублей за технический райдер. Главным условием певицы является адекватность заказчика. Милявская готова приехать за город, выступить и после сесть за один стол с гостями. При этом она отказывается от квартирников с гитарой.

Ранее в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» продюсер и журналист Илья Саглиани высказался о новой песне певицы Лолиты Милявской. По его мнению, творчество звезды значительно уступает по качеству предыдущим ее работам.