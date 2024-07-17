«Нужно идти в ногу со временем!»: продюсер раскритиковал новую песню Лолиты

Продюсер и журналист Илья Саглиани высказался о новой песне певицы Лолиты Милявской. Его слова приводит сайт «Страсти».

Недавно артистка представила новый сингл и клип «Offset», ставший для нее первой выпущенной композицией после скандала вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. По мнению Саглиани, свежий трек Милявской значительно уступает по качеству предыдущим работам звезды.

«На мой взгляд, раньше Лолита выпускала песни, которые становились хитами. Сейчас же я наблюдаю затишье после различных скандалов с ее участием. Возможно, это затишье перед бурей. А, возможно, творческий кризис. У нее точно есть хороший покровитель, который ей помогает, однако новая композиция, как мне кажется, это не то творчество, которое раньше было. У любого артиста есть разные периоды, сейчас Лолита пробует что-то новое, но, на мой взгляд, это не будет заходить широкой аудитории. Есть тренды, нужно идти в ногу со времени!», — поделился продюсер.

Журналист также порекомендовал исполнительнице хита «На Титанике» записывать больше совместных песен с молодыми артистами. При этом, как уточнил Саглиани, у подобных музыкантов должна быть патриотичная позиция и «экологичная репутация».

Ранее мы писали, что Лолита появилась на премии в колье с изумрудом за миллион долларов.