«Я ладненькая и складненькая»: блогер Ивлеева раскрыла, сколько весила до похудения

34-летняя Настя Ивлеева разоткровенничалась с подписчиками на тему своего веса. Телеведущая призналась, что похудела на 20 кг в 2023 году, когда прошла ее «голая» вечеринка.

Блогер решила пообщаться с фолловерами во время нанесения макияжа. Подписчики сразу же принялись спрашивать звезду про изменения во внешности. Ивлеева сильно похудела после скандальной вечеринки, когда ее полностью «отменили» на ТВ. Но вес она начала терять еще до этих событий.

Также подписчиков интересовало, делала ли Ивлеева операцию по удалению комков Биша — скулы звезды стали намного более очерченными в последнее время.

«Во-первых, я похудела на 20 килограммов еще в 2023 году. Мой вес — 58 кг. И у меня всегда были скулы! Потому что я ладненькая и складненькая!», — пояснила экс-ведущая «Орла и решки», комментируя слухи о проведении пластической операции.

Напомним, в декабре 2023 года Настя попала в большой скандал после того, как организовала закрытую вечеринку с «голым» дресс-кодом. Из-за этого мероприятия блогерша лишилась рекламных контрактов и работы на телевидении. Несколько месяцев она не появлялась в публичном поле и лишь в 2025 году начала вновь выпускать шоу и делиться подробностями личной жизни с фанатами.

Ранее Ивлеева обратилась к хейтерам в соцсети и заявила, что простила их ради своего спокойствия.