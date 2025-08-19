Блогерша Настя Ивлеева сообщила, что простила хейтеров для своего спокойствия

Настя Ивлеева сообщила, что простила хейтеров для своего спокойствия. Блогерша обратилась к критикам в соцсети.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка, после которой Ивлеева столкнулась с отменой на ТВ. Она лишилась рекламных контрактов, поддержки россиян и коллег по шоу-бизнесу. Настя 1,5 года находилась вне медийного пространства, сменив образ и занимаясь съемками проекта про деревенскую жизнь. После успеха первого выпуска Ивлеева призналась, что смогла простить хейтеров.

«Я простила вас не потому, что вы достойны прощения, а потому что я достойна спокойствия», — написала она.

Ивлеева сопроводила пост снимками, сделанными на крыше дома в Москве. Блогерша позировала в лаконичном сером платье, которое подчеркнуло фигуру.

