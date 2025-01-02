«Я ль на свете всех милее?..»: уехавшая из РФ Алла Пугачева снялась крупным планом и нарвалась на критику

Уехавшая из России певица Алла Пугачева встретила Новый год в компании мужа в ресторане. В личном блоге артистка поделилась видео, на котором предстала крупным планом, и нарвалась на критику в Сети.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отметили Новый год в ресторане. Шоумен опубликовал в соцсети видео, на котором они с женой танцевали под российские хиты возле новогодней елки. Певица предстала в блестящем черном костюме и накидке, дополнив образ шляпкой с вуалью.

Исполнительница песен из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» также поделилась кадрами, на которых показала лицо крупным планом. Алла Пугачева долго внимательно смотрела в камеру, улыбнулась, а когда музыка утихла, сказала: «Всех с Новым годом!»

Пользователи Сети не оценили публикацию знаменитости, уличив ее в очередной пластической операции.

«„Я ль на свете всех милее?..“ Демонстрация свежей пластики», «Не налюбуется! Фильтры рулят даже под вуалью!», «Пугачева думала-думала, потом вспомнила, что хотела сказать. „Ну, с Новым!“» — написали в Сети.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что российские олигархи объявили бойкот эмигрировавшим Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину*.

*признан иноагентом на территории РФ