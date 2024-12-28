На Рублевке объявили бойкот Алле Пугачевой на Новый год

Живущая на Рублевке актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец рассказала, что российские олигархи объявили бойкот эмигрировавшей певице Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину* (признан в РФ иноагентом) и не приглашают их на новогодние мероприятия. Об этом пишет aif.ru.

«В этом году ни Пугачевой, ни Галкину никто ничего не предлагал — им объявлен бойкот. Галкина* не хотят, потому что он иноагент, потому что он против России. Более того, его могут арестовать на любой границе за антироссийскую риторику, а предоплату он берет 100-процентную», — поделилась Кравец.

Светская львица также уточнила, что Пугачеву не заказывают на закрытые мероприятия из-за ее статуса жены иноагента. Она добавила, что приглашать подобную артистку — репутационный риск.

Ранее продюсер Евгений Фридлянд высказался о Пугачевой, которая отправила песню на концерт иноагентов.

*признан в РФ иноагентом