«Я курский!»: SHAMAN изменил текст песни после атаки на Курскую область

SHAMAN изменил слова песни «Я русский» на «Я курский» после атаки ВСУ. Об этом сообщает aif.ru.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов разместил в своем Telegram-канале видеоряд под песню SHAMANa «Я русский», однако в припеве звучат слова «Я курский». Таким образом певец поддержал жителей Курской области, пострадавших после атак.

В видео присутствуют кадры с эвакуацией мирного населения региона и выступлений музыканта.

«Я — Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» — подписал видео Смирнов.

До этого певец уже высказывался в поддержку жителей Курской области. Он также заявлял, что перечислил миллион рублей на гуманитарную помощь пострадавшим.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN назвал одержимость идеей залогом успеха в карьере.