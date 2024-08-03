Певец SHAMAN назвал одержимость идеей залогом успеха в карьере. Об этом сообщает Пятый канал.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, как он достиг успеха в карьере. По словам певца, главными моментами, которые помогли ему в продвижении на сцене стали два фактора.

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует. Кто-то говорит — трудолюбие, талант. А у меня — одержимость, фанатизм. Для того, чтобы не терять веру в себя даже в те моменты, когда все потеряли веру в тебя», — объяснил он.

Напомним, SHAMAN в конце июля получил звание заслуженного артиста России от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда рассказывал, что песни музыканта «попали в яблочко» с точки зрения настроения некоторых россиян.