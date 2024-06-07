«Я круче»: Алена Жигалова назвала себя лучшим интервьюером страны, а не Собчак

Журналистка Алена Жигалова заявила на ПМЭФ-2024, что она круче своей коллеги Ксении Собчак. По словам автора проекта «Алена, блин!», она лучше как интервьюер, нежели экс-звезда «Дома-2».

Жанр интервью уже давно используют многие блогеры, выпускающие контент на видео-платформах. Однако больше всего просмотров собирают работы Жигаловой и Собчак. По мнению самой Алены, именно они вдвоем являются на сегодняшний момент основными интервьюерами страны. Но себя она все же считает лучшей.

«У меня больше интервью, я круче», - цитирует слова Жигаловой 360.ru.

Отметим, что обе журналистки были участницами ПМЭФ-2024. У Алены даже был собственный стенд, и она успела взять интервью у Юлии Барановской. О Собчак же она сказала, что телеведущая «исподтишка подкрадывается, снимает на каком-то стенде».

Ранее в Сети обсуждали наряд Ксении Собчак на ПМЭФ-2024. Журналистка появилась на форуме в необычных «брюках-ползунках».