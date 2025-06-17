«Я кричала от боли»: Эвелина Бледанс раскрыла тайну появления многочисленных кровоподтеков на спине

Актриса Эвелина Бледанс отправилась на отдых в Турцию. Там звезду заметили туристы из России. Их внимание привлекла спина знаменитости — вся покрытая кровоподтеками. Причину появления микротравм удалось выяснить журналистам mk.ru.

Они связались с Бледанс и узнали, что она решилась на массаж Гуаша. Актриса с радостью согласилась на процедуру, однако только в процессе поняла, насколько она болезненная.

«Это действительно больно: я кричала от боли. Но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдет моему организму на пользу», — рассказала Эвелина.

Покраснения, как объяснила знаменитость, возникают, потому что из организма выводятся вредные вещества. Пятна могут быть разными — в зависимости от стадии заболевания. У меня Эвелины они оказались средними. После процедуры массажист сказал звезде, что у нее неплохое здоровье.

Ранее модель Анастасия Костенко удивила фанатов выбором косметологической процедуры. Она показала подписчикам свое раскрасневшееся лицо.