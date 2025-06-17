«Для чего это все нужно? Такая боль»: Анастасия Костенко удивила фанатов выбором косметологической процедуры

Модель Анастасия Костенко поделилась с подписчиками результатами похода к косметологу. Фанаты многодетной мамы, увидев ее покрасневшее лицо, задались вопросом: зачем 31-летней женщине так поступать с собой.

Супруга Дмитрия Тарасова предложила фолловерам угадать, на какую косметологическую процедуру она ходила. Некоторые предположил, что Костенко решилась на шлифовку кожи — болезненную и не всегда оправданную.

Фанаты Анастасии предположили, что та просто стала жертвой маркетинга. Они недоумевают, почему модель пытается замаскировать изменения в столь молодом для этого возрасте.

«Для чего это все нужно? Такая боль», — написал один из подписчиков.

Ранее сообщалось, что Костенко и Тарасов отправились в путешествие без детей. Они устроили себе романтическое путешествие.