«Для чего это все нужно? Такая боль»: Анастасия Костенко удивила фанатов выбором косметологической процедуры
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Модель Анастасия Костенко поделилась с подписчиками результатами похода к косметологу. Фанаты многодетной мамы, увидев ее покрасневшее лицо, задались вопросом: зачем 31-летней женщине так поступать с собой.
Супруга Дмитрия Тарасова предложила фолловерам угадать, на какую косметологическую процедуру она ходила. Некоторые предположил, что Костенко решилась на шлифовку кожи — болезненную и не всегда оправданную.
Фанаты Анастасии предположили, что та просто стала жертвой маркетинга. Они недоумевают, почему модель пытается замаскировать изменения в столь молодом для этого возрасте.
«Для чего это все нужно? Такая боль», — написал один из подписчиков.
Ранее сообщалось, что Костенко и Тарасов отправились в путешествие без детей. Они устроили себе романтическое путешествие.