«Я корю себя за это»: Ярослав Сумишевский рассказал, как изменилась его жизнь после гибели жены

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, как изменилась его жизнь после смерти жены. В интервью StarHit артист признался, что стал больше баловать сына, и даже корит себя за это.

В 2021 году Ярослав Сумишевский с женой Натальей попал в ДТП под Красноярском по пути на концерт. Певец получил сотрясение головного мозга, а его супруга впала в кому, из которой так и не вышла. Пара воспитывала общего сына. По словам артиста, после пережитой трагедии он стал внимательнее относиться к Мирославу и ругает себя за это.

«Жизнь полностью изменилась, что тут сказать… И я, наверно, изменился тоже. Я стал любить сына еще сильнее, оберегать. Я его балую, он уже не знает даже, что ему на день рождения нужно. Потому что все у него уже есть. Я ни в чем не могу ему отказать, ничего не могу с этим поделать. Почти его не наказываю, и даже корю себя за это», — признался Ярослав Сумишевский.

По словам певца, погибшая жена до сих пор периодически ему снится, но он нашел в себе силы жить дальше благодаря работе и детям.

«Я отпустил эту ситуацию… Работа, дети — главное, что помогло встать на ноги. Конечно, вспоминаю Наташу, многое о ней напоминает. Иногда она мне снится, но не могу сказать, что были какие-то знаки или что-то такое», — поделился артист.

Сейчас Ярослав Сумишевский счастлив в новых отношениях и уже готов создать семью с избранницей.

«У меня есть девушка Анастасия, она просто не любит публичность, поэтому просит о себе особо не говорить. Мы вместе, все хорошо, она прекрасно ладит с моими детьми, помогает мне во всем», — рассказал певец.

