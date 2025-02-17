«Всегда была единственным ребенком»: дочь Сумишевского отказывалась принимать сводного брата

Дочь певца Ярослава Сумишевского Ксения рассказала, что не была рада рождению сводного брата. Она не принимала мальчика, так как не хотела его. Ей казалось, что отец забудет о ней.

Ксения родилась у Сумишевского в первом браке. И даже после развода артист продолжил поддерживать общение с наследницей. Затем Ярослав встретил новую любовь Наталью, которая родила ему сына Мирослава. Но в 2021 году случилась страшная авария, в которой погибла супруга певца. Больше недели врачи пытались спасти ее жизнь, но женщина умерла, даже не придя в сознание.

Ярослав очень тяжело переживал потерю жены. У него на руках остался маленький сын, лишившийся матери. И в этот сложный период ему на помощь пришла старшая дочь. Несмотря на то, что изначально брат ей не нравился, она решила участвовать в его воспитании.

«Я всегда была единственным ребенком в семье, все внимание доставалось мне. Для меня новость эта была шокирующей. Конечно, была ревность. Папа правильно сказал, мне казалось, что меня забудут, что уйду на второй план. Потом пришло понимание», - сообщила Ксения в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Сейчас в семье все хорошо. Брат с сестрой отлично ладят, а Сумишевский строит личную жизнь. Он подтвердил, что у него новый роман.

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