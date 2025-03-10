«Я кормила ребенка»: Кафельникова ответила на критику о неудачной пластике
© Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Российскую модель Алесю Кафельникову раскритиковали за изменившуюся фигуру и заподозрили в пластике. Звезда подтвердила в соцсетях, что легла под нож пластического хирурга, и объяснила, почему это сделала.
После рождения дочери манекенщица быстро вернулась в форму и продолжила покорять мировые подиумы. На днях она приняла участие в показе Vivienne Westwood, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка представила на себе светло-голубое платье с экстремальным вырезом. Кадрами она поделилась в личном микроблоге.
Подписчики обратили внимание на грудь модели и заподозрили ее в пластике. Многие раскритиковали Алесю и отметили, что она сделала «шарики». 26-летняя звезда не оставила без внимания один из таких комментариев. Она не стала скрывать, что действительно обращалась к хирургу.
«Я кормила ребенка грудью семь месяцев, наверное, потому что самостоятельно она не восстановилась», – написала Кафельникова в соцсетях.
Даже после этого критика не закончилась.
«А можно было, наверное, нормального хирурга найти», – ответили фолловеры.
Напомним, что модель родила дочь летом 2021 года. Она выбрала для наследницы необычное имя – Киара. Алеся замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Об их отношениях в браке периодически ходят не очень хорошие слухи.
Ранее мы писали о том, что мама Кафельниковой заявила о сложных отношениях с зятем и дочкой. В 2023 году Мария Тишкова обвинила зятя в давлении на дочь, а тот, в свою очередь, намекнул на ее ментальные проблемы.