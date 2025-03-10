«Я кормила ребенка»: Кафельникова ответила на критику о неудачной пластике

Российскую модель Алесю Кафельникову раскритиковали за изменившуюся фигуру и заподозрили в пластике. Звезда подтвердила в соцсетях, что легла под нож пластического хирурга, и объяснила, почему это сделала.

После рождения дочери манекенщица быстро вернулась в форму и продолжила покорять мировые подиумы. На днях она приняла участие в показе Vivienne Westwood, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка представила на себе светло-голубое платье с экстремальным вырезом. Кадрами она поделилась в личном микроблоге.

Подписчики обратили внимание на грудь модели и заподозрили ее в пластике. Многие раскритиковали Алесю и отметили, что она сделала «шарики». 26-летняя звезда не оставила без внимания один из таких комментариев. Она не стала скрывать, что действительно обращалась к хирургу.

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев, наверное, потому что самостоятельно она не восстановилась», – написала Кафельникова в соцсетях.

Даже после этого критика не закончилась.

«А можно было, наверное, нормального хирурга найти», – ответили фолловеры.

Напомним, что модель родила дочь летом 2021 года. Она выбрала для наследницы необычное имя – Киара. Алеся замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Об их отношениях в браке периодически ходят не очень хорошие слухи.

Ранее мы писали о том, что мама Кафельниковой заявила о сложных отношениях с зятем и дочкой. В 2023 году Мария Тишкова обвинила зятя в давлении на дочь, а тот, в свою очередь, намекнул на ее ментальные проблемы.