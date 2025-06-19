«Я контролирую вес»: Стас Михайлов назвал причины отказа от алкоголя

Певец Стас Михайлов рассказал, что отказался от алкоголя по ряду причин. Одна из них – необходимость контролировать вес.

Подробностями артист поделился в интервью Teleprogramma.

Михайлов рассказал о своем отношении к вредным привычкам. Он признался, что в 26 лет бросил курить – не видел в этом смысла.

От алкоголя артист испытывает «некомфортное состояние», особенно когда у него сложный график и много передвижений. К тому же, говорит Михайлов, выпив приходится «в два раза больше концентрироваться».

Он назвал самообманом слова о том, что алкоголь снимает усталость. При этом певец рассуждает: каждый выбирает то, что ему нравится.

«Мне выпивать не нравится. Если выпил, то и поел больше - это еще одна причина отказа от алкоголя, так как я контролирую вес. И ключевое: я еще не видел людей, которым он бы помог», - сказал Михайлов.

Артист добавил, что видел разрушенные из-за алкоголя семьи и целые жизни. Певец пришел к выводу: «алкоголь и Стас Михайлов несовместимы».

Ранее композитор Максим Дунаевский назвал творчество Михайлова «примитивным».