«Я контролирую вес»: Стас Михайлов назвал причины отказа от алкоголя
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Певец Стас Михайлов рассказал, что отказался от алкоголя по ряду причин. Одна из них – необходимость контролировать вес.
Подробностями артист поделился в интервью Teleprogramma.
Михайлов рассказал о своем отношении к вредным привычкам. Он признался, что в 26 лет бросил курить – не видел в этом смысла.
От алкоголя артист испытывает «некомфортное состояние», особенно когда у него сложный график и много передвижений. К тому же, говорит Михайлов, выпив приходится «в два раза больше концентрироваться».
Он назвал самообманом слова о том, что алкоголь снимает усталость. При этом певец рассуждает: каждый выбирает то, что ему нравится.
«Мне выпивать не нравится. Если выпил, то и поел больше - это еще одна причина отказа от алкоголя, так как я контролирую вес. И ключевое: я еще не видел людей, которым он бы помог», - сказал Михайлов.
Артист добавил, что видел разрушенные из-за алкоголя семьи и целые жизни. Певец пришел к выводу: «алкоголь и Стас Михайлов несовместимы».
Ранее композитор Максим Дунаевский назвал творчество Михайлова «примитивным».