«На уровне ресторана»: композитор осудил творчество Стаса Михайлова

Композитор Максим Дунаевский назвал творчество Стаса Михайлова «примитивным». Об этом стало известно в эфире шоу «Откройте, Давид!».

В новом интервью композитор заявил, что современная музыка не развивается из-за отсутствия обмена опыта с западными коллегами. По его мнению, настоящее искусство интернационально. В качестве примера Максим вспомнил, как раньше театры ездили на гастроли за границу. Это дало возможность заявить русскому искусству о себе.

«Наши театры достаточно давно перестали ездить на Запад. Это было даже в советское время: к нам приезжали из Англии и Франции. Был обмен. Это здорово, наш театр знали», — высказался Дунаевский.

По его мнению, на сегодняшний день ни в театре, ни в музыке нет конкуренции. Максим считает, что современной публике нужна «примитивная» музыка, поэтому Стас Михайлов пользуется популярностью.

«Вы приходите на стадион, вся та же публика — тети Мани, дяди Вани. Им нужна музыка попроще, попримитивнее, поэтому появляется Стас Михайлов. Все это примитивно и не пахнет искусством. На уровне ресторана», — резюмировал он.

Сам Стас не комментировал критику творчества.

Ранее Стас Михайлов заявил, что «испортит жизнь» детям, если пустит их в шоу-бизнес. Подробности читайте в этой новости.