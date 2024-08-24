«Я компостировала Сашке мозги»: Александра Урсуляк рассказала, почему рассталась с мужем

Актриса Александра Урсуляк рассказала о причинах развода с мужем Голубевым. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале FameTime.

Актриса театра и кино Александра Урсуляк познакомилась со своим будущим мужем Александром Голубевым на съемках. В 2005 году пара сыграла свадьбу, в браке у них родилось двое детей. Однако вскоре союз дал трещину — тогда ходили слухи о том, что муж якобы изменяет знаменитости с другой актрисой.

Спустя годы Урсуляк рассказала, что тоже знала об этом, но никакой новой пассии после развода рядом с Голубевым не увидела.

«Ушел к другой? Я не знаю к какой. В итоге никакой другой я не вижу, честно говоря. Наверное, были какие-то связи, но дело было не в этом. Мне кажется, мы не были друзьями. И, конечно же, мы были незрелыми личностями, незрелыми мужчиной и женщиной, чтобы как-то постараться друг друга понять. Думаю, я компостировала Сашке мозги», — рассказала она.

Урсуляк добавила, что была влюблена в мужа настолько сильно, что пыталась сохранить их союз. В какой-то момент она даже обращалась к Богу с просьбой помочь ей разобраться в своих чувствах.

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