«Лерчек — блестящая актриса»: психолог о разводе Валерии и Артема Чекалиных

После развода Лерчек (Валерии Чекалиной) прошло не так много времени, но ее бывший муж Артем уже представил публике новую возлюбленную. Блогерша заявила, что «абсолютно ровно» относится к роману Артема. Правда при этом она уточнила, что запрещает бывшему мужу знакомить девушку с детьми. Психолог Константин Сибитев считает, что Лерчек ревнует и мстит экс-возлюбленному. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Права ли блогерша?

«На первый взгляд – идеальная модель современной независимой женщины, которая знает свои права и четко обозначает границы. Но, как известно, границы, особенно в семейных делах, редко бывают такими уж четкими. Лерчек будто бы говорит: «Я абсолютно спокойна, но правила все равно диктую я». Психологически это вполне объяснимо: разводы редко проходят безболезненно, а появление новой женщины в жизни бывшего супруга – это всегда дополнительный стресс. Конечно, Лерчек имеет право диктовать свои условия, но возникает вопрос: не перегибает ли она палку с таким запретом? Все-таки детям важно видеть, что родители могут сохранять цивилизованные отношения, даже когда они развелись и один из них нашёл новую избранницу», — высказался психолог.

Это ревность, месть или накопленная обида? А, может, всего по чуть-чуть?

«О, сколько в этом слове – «ревность». Лерчек, конечно, говорит, что ее чувства к новой даме Чекалина нейтральны. Но подобные ультиматумы часто выдают скрытую борьбу с собственными эмоциями, ведь сложно быть «абсолютно ровной», когда твой бывший счастлив с кем-то еще», — считает эксперт.

«Месть? Возможно. Запреты на общение детей с новой девушкой вполне могут быть способом уколоть экс-супруга, напомнив ему, что за все в жизни приходится платить. Может, Артем думал, что новые отношения избавят его от всех проблем, но Лерчек ясно дает понять: прошлое не так легко забыть, особенно когда оно оставило за собой не только разбитое сердце, но и детей. А вот обида? Она вполне закономерна. Развод редко обходится без накопленных негативных эмоций, и Лерчек, как и любая женщина, вполне может таить в себе неприятные воспоминания, связанные с Артемом. Ее запрет, скорее всего, является не только способом контроля, но и выражением этой самой обиды», — высказался Константин.

Может ли она искренне радоваться за бывшего, который, как выяснилось, счастлив?

«Искренняя радость за счастье бывшего мужа — это такой редкий случай, что о нём можно лишь мечтать. Сложно поверить, что Лерчек действительно сидит дома с бокалом вина и думает: «Как я рада, что Артем наконец нашел ту самую!». Ирония судьбы в том, что люди часто говорят о своей радости за бывших, когда на самом деле они думают совсем иначе. Однако, с психологической точки зрения, такая позиция – это способ самозащиты. Лерчек старается показать миру (и себе), что она счастлива и довольна своей жизнью, несмотря на развод и новую даму в жизни Артема. Но ведь радость и печаль часто идут рука об руку, и искренняя радость за бывшего может быть омрачена горечью собственных неудач», — считает психолог.

Итак, что мы имеем?

«Лерчек – блестящая актриса на сцене собственного развода, умело балансирует между ревностью, обидой и дипломатией. Она, безусловно, права в том, что устанавливает границы, но ее ультиматумы явно выдают нечто большее, чем простую материнскую заботу. Месть, ревность или просто желание напомнить Артему, что прошлое не так легко оставить позади? Время покажет. И вот что я заметил, в этой истории о детях вспоминают больше на словах, чем на деле, продолжая играть свои взрослые игры под видом заботы о малышах. А кто проиграет, думаю, и так всем понятно», — резюмировал психолог.