«Я хотела плакать»: актриса Астапова рассказала правду о финансовой помощи отца

Актриса и певица Валерия Астапова рассказала, что многие считают ее дочерью богатых родителей. Звезда в интервью Леди Mail опровергла слухи о финансовой помощи отца.

Девушка снималась в сериалах «Девушки с Макаровым» и «Беспринципные», принимала участие в телевизионных проектах и даже стала ведущей шоу. Некоторые люди считают, что добиться популярности ей помог отец, который занимается ресторанным и строительным бизнесом.

Валерия ответила на слухи и заявила, что родители не помогали ей во взрослом возрасте. Они только оплатили учебу и сняли квартиру на первое время, когда она уехала от них. Девушке приходилось работать в караоке, где она сталкивалась с пьяными богатыми и «влиятельными» людьми, случались опасные ситуации, а ей было тогда всего 17 лет.

«Я хотела плакать и не могла понять, почему другие девочки с квартирами, машинами, новыми шмотками и в полной безопасности приедут завтра на сессию... А мне после работы не заснуть бы в метро», — поделилась актриса.

Она пояснила, что родители с детства внушали ей мысль, что все свое надо заработать своими силами. Она вспомнила, как они с мужем сами заработали деньги на свадьбу и пригласили друзей с родными. Это был пышный праздник, который напомнил им сказку. Благодаря общим мечтам и стараниям они могли добиться желаемого.

«Мы не жаловалась, не сетовали на жизнь, мы трудились, не сдавались и, крепко держась за руки, верили друг в друга, зная, что однажды будем наслаждаться прекрасными воспоминаниями в новой красивой жизни», — добавила звезда.

Ранее актриса Астапова рассказала о реакции мужа на любовные сцены.