«Вместе готовим меня»: актриса Астапова рассказала о реакции мужа на любовные сцены

Актриса Валерия Астапова рассказала о поддержке и помощи мужа в съемках любовных сцен. Звезда сериалов «Девушки с Макаровым» и «Беспринципные» дала интервью Леди Mail.

Девушка известна не только как актриса, но и певица. Она стала яркой участницей второй части «Голоса» и выступает под псевдонимом Lera. Звезда успевает совмещать карьеру и личную жизнь. Она счастлива в браке с супругом Кириллом.

Съемки фильмов предполагают наличие любовных сцен, а партнерами Валерии становились одни из самых привлекательных отечественных актеров. Девушка благодарна мужу за его отношение к ее работе. По ее словам, Кирилл является принципиальным и сильным мужчиной.

«У меня вызывает невероятное восхищение его поддержка. То, как он приезжает ко мне на площадку, как мы вместе готовим меня к пробам, мы даже репетируем сцены вместе», — рассказала актриса.

Звезда подчеркнула, что супруг не испытывает восторга от любовных сцен с участием жены. Но относится с пониманием.

«Кирилл, как и любой любящий свою жену муж, очевидно, не хотел бы видеть меня с кем-то другим в кадре. Для меня это говорит лишь о том, что он по-настоящему меня любит. Муж хочет, чтобы я была счастлива, и реализована в своих интересах и профессии. Даже если местами ему приходится поспорить с самим собой», — добавила девушка.

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