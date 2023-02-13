«Я хотела детей»: почему 76-летняя Татьяна Тарасова так и не стала мамой

13 февраля именитому тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет. За долгую жизнь она воспитала множество Олимпийских чемпионов и победителей мирового первенства. Пожалуй, одним из самых известных ее учеников является Алексей Ягудин, которого Татьяна Анатольевна давно считает за сына. Однако для многих поклонников тренера до сих пор является загадкой, почему она так и не родила собственных детей.

Тарасова неоднократно была в браке, правда, ни один союз не закончился удачно. Последний брак Татьяны Анатольевны был с народным артистом России Владимиром Крайневым. К несчастью, в 2011 году мужчина умер от разрыва легочной артерии. Овдовев, знаменитость так и осталась одна.

Татьяна Тарасова не скрывает: она хотела детей, но из-за полной самоотдачи спорту ей так и не удалось это воплотить в жизнь. «Некогда мне было их заводить: все время были Олимпиады и работа. Я хотела детей, но плохо занималась этим вопросом», — откровенно призналась женщина в одном из интервью.

К слову, заботливые ученики Тарасовой никогда не оставляют ее, особенно в такой важный день. Выдающийся тренер уже давно испытывает проблемы со здоровьем, и с каждым годом ей передвигаться все труднее и труднее. Однако Татьяна Анатольевна не унывает, вот почему, дожив до красивой даты, она произнесла: «Полет нормальный! Спасибо за теплые слова, пожелания и добро».

Редакция Passion. ru присоединяется к поздравлениям и желает Татьяне Тарасовой долгих лет жизни!

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