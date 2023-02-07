«Главное - выжить»: Татьяна Тарасова отреагировала на последние новости о Костомарове

10 января в мире фигурного катания произошла большая трагедия. Тогда стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией, и с тех пор врачи ежедневно борются за его жизнь. Недавно подтвердилась информация о том, что мужчине ампутировали обе стопы. На последние новости отреагировала Татьяна Тарасова в беседе с порталом «Говорит Москва».

Заслуженный тренер заявила: все спортивное сообщество не бросит Олимпийского чемпиона в беде и непременно окажет ему помощь с реабилитацией. Главное сейчас для Костомарова — преодолеть этот недуг.

«Помощь будет оказана — не вопрос, вопрос в состоянии здоровья. Главное — выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью», — резюмировала Татьяна Анатольевна.

Ранее появились устрашающие детали об операции Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.