«Я хотел бы уйти к ней»: Гришечкин перед смертью мечтал воссоединиться с покойной женой

Актер театра и кино Вячеслав Гришечкин перед смертью говорил о том, что хочет воссоединиться с покойной женой Анной, которая умерла от рака. Об этом журналистам kp.ru рассказал директор знаменитости.

Напомним, что звезда сериала «Солдаты» скончался 15 сентября. Близкие говорят, что мужчину очень подкосила смерть супруги. Он часто говорил о желании «уйти к ней». В СМИ появилась информация о том, что Гришечкин страдал от депрессии, но директор опроверг слухи.

«Это неправда. Нет, он был полон позитива. У Вячеслава Германовича была такая черта. Он над всем шутил», – поделился Максим Миллер.

Директор актера вспоминал, как Вячеслав даже при болезни ОРВИ и потере голоса находил повод для смеха. Он шутил, что бегал голым на морозе, вот и простыл. При этом звезда действительно часто вспоминал жену, ходил в храм и ставил свечку за упокой. А еще мужчина плакал.

«Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», – рассказал Миллер.

Анна умерла от рака в 2017 году. После ее ухода актер не находил себе места. В прессе писали о том, что он пристрастился к спиртному и пил вплоть до своей смерти. Но молодая возлюбленная актера рассказала, что это было не так.

Ранее избранница Гришечкина озвучила причину его внезапной смерти. По официальной версии жизнь 61-летнего артиста оборвалась из-за остановки сердца. Его возлюбленная, продюсер Диана Бичарова предположила, что могло произойти на самом деле.