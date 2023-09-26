«Ни на что не жаловался»: молодая возлюбленная Гришечкина озвучила причину его внезапной смерти

Смерть актера Вячеслава Гришечкина потрясла поклонников и коллег. Молодая возлюбленная знаменитости считает, что мужчина в последнее время слишком много работал, поэтому его состояние здоровья сильно ухудшилось, что и привело к такому итогу. Об этом сообщает mk.ru.

По официальной версии жизнь 61-летнего артиста оборвалась из-за остановки сердца. Его избранница, продюсер Диана Бичарова предположила, что могло произойти на самом деле.

«Главной причиной смерти Славы стало переутомление. Он слишком много работал. Старался везде успеть», – говорит женщина.

Она отметила, что близкие предупреждали актера о проблемах со здоровьем и советовали больше отдыхать. Но он их не слушал. Он не только гастролировал со спектаклями, но и выступал в воинских частях и госпиталях.

«Слава ни на что не жаловался. Выступал, как и всегда, с полной отдачей», – вспоминает Диана.

Возлюбленная Гришечкина до сих пор не может поверить в то, что близкого ей мужчины больше нет. Она говорит, что он ей даже не снится.

«Наверное, это из-за того, что я пока в какой-то пустоте нахожусь. До сих пор не осознаю, что Славы больше нет с нами. У нас были большие планы», – поделилась она.

Ранее стало известно о последнем подарке Гришечкина молодой возлюбленной. Как сообщила Бичарова, Гришечкин верил в денежные талисманы и подарил ей символ достатка.